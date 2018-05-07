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В Сальвадоре за два дня произошло 350 подземных толчков

В мире 07.05.2018 | 10:06
Фото из архива
Фото из архива

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сальвадоре в минувшие выходные произошла серия землетрясений магнитудой от 3,2 до 5,6. Как сообщают информагентства, в результате стихии пострадал один ребенок, повреждены более 170 домов.

По данным властей, в субботу и воскресенье в Сальвадоре были зафиксированы около 350 подземных толчков. Наибольший урон нанесен муниципалитетам Чирилагуа, Интипука и Эль-Кармен, здесь объявлены желтый и оранжевый уровни тревоги.

Жителей пострадавших домов разместили во временных лагерях. Людей предупреждают о возможных оползнях и горных обвалах.-0-

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землетрясение, США
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