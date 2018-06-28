В Самаре эвакуировали посетителей сразу нескольких торговых центров

Посетителей торговых центров "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок" и "Аврора" эвакуировали в Самаре.
Приблизительно в 19:45 28 июня по громкой связи объявили, что поступил звонок о заминировании.
Примерно в это же время сотрудники экстренных служб приехали к зданиям торговых центров "Аврора" и "Гудок". Здания торговых центров обследовали кинологи с собаками.
Сработки пожарной сигнализации не отмечалось.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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