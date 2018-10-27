27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Самаре горела музыкальная школа, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в здании музыкальной школы, расположенного в Советском районе Самары, поступило в МЧС 27 октября около 11.50 по московскому времени. Площадь пожара составила 200 кв.м, он возник в подсобном помещении на втором этаже школы. Через час огонь был полностью ликвидирован.

В результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. Людей в момент ЧП внутри не было.

О причинах возгорания пока не сообщается.-0-