В самолет, летевший в Санкт-Петербург, ударила молния

Молния ударила в самолет авиакомпании Air Moldova, который 28 июля летел по маршруту Кишинев - Санкт-Петербург.
Инцидент случился через 10 мин. после взлета. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Как сообщают СМИ, после происшествия командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Кишинева. После приземления пассажиры покинули салон, чтобы получить необходимую медицинскую и психологическую помощь на земле. На борту было 113 пассажиров. Рейс отменили, а самолет подвергли необходимым техническим проверкам.
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