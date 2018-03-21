В Сан-Франциско с 2019 года вводится запрет на продажу меха

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет американского города Сан-Франциско единогласно проголосовал за введение запрета на продажу меха животных, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Хилл".

Запрет вступает в силу в 2019 году. Торговцам будет предоставлено время до 1 января 2020 года для продажи имеющихся у них остатков изделий, включая отороченные мехом пальто и перчатки.

В связи с решением Наблюдательного совета, который является органом местного самоуправления в городе, разгорелись жаркие дискуссии.

Запрет на продажу меха поддерживают правозащитные организации, которые отмечают, что ежегодно в мире из-за меха убивают более 50 млн животных.

В свою очередь торговцы меховыми изделиями в Сан-Франциско выразили несогласие с принятым постановлением, указав на то, что Наблюдательный совет не в праве единолично принимать такие решения, затрагивающие интересы очень многих людей. По их мнению, следует провести голосование с участием всех жителей города. Старший вице-президент Торговой палаты Сан-Франциско Джим Лазарус заявил, что введенный запрет затронет коммерческие интересы порядка 50 предпринимателей в городе.-0-