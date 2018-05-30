В Санкт-Петербурге более 500 человек эвакуировали при пожаре в универмаге

30 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Более 500 человек были эвакуированы при пожаре в универмаге "Пассаж" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Машины МЧС и других силовых структур покинули место ЧП, ограждение перед входом в здание снято.

Пожар в универмаге произошел вечером 29 мая, горела надстройка на кровле на площади 80 кв. м. Спасатели боролись с огнем по повышенному рангу и ликвидировали открытый огонь менее чем за час. Пострадавших и погибших нет, из здания "Пассажа" были эвакуированы около 450 посетителей и 90 сотрудников торгового дома. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщил директор торгового дома Дмитрий Абрамов, пожар не нанес ущерба "Пассажу", универмаг будет работать в штатном режиме. Он также отметил, что в здании сработали пожарная сигнализация и система дымоудаления, благодаря чему удалось оперативно эвакуировать людей и справиться с возгоранием.

Здание универмага "Пассаж" было построено в 1846-1848 годах. Строение, в котором находится один из крупнейших и посещаемых торговых домов в Санкт-Петербурге, является памятником архитектуры и объектом культуры регионального значения.-0-