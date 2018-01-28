В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из 9 торговых центров

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в дежурные части полиции Санкт-Петербурга. Было принято решение экстренно эвакуировать персонал и посетителей девяти крупнейших торговых центров города.
В частности сообщения о заложенной взрывчатке поступили в отношении ТЦ "МЕГА Дыбенко", "Охта молл", "РИО", "Питер радуга", "Июнь", "Европолис", "Сити молл", "Континент" и "Великан парк".
Сейчас на месте работают полицейские, взрывотехники и сотрудники МЧС. Пока ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.
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