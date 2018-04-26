В Санкт-Петербурге госпитализировали Шарля Азнавура

Перед концертом в Санкт-Петербурге в среду госпитализировали 93-летнего французского шансонье Шарля Азнавура. Его концерт перенесен на следующий сезон.
Артист почувствовал себя плохо на репетиции. Врачи подозревают, что у шансонье обострилась язва желудка. Но окончательный диагноз еще не поставлен.
Информагентства сообщают, что в четверг артист покинет больницу и уедет лечиться в Париж. После концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля у Азнавура было запланировано выступление 28 апреля в Кремлевском дворце в Москве. Оба концерта отменили.
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