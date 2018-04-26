В Санкт-Петербурге госпитализировали Шарля Азнавура

Перед концертом в Санкт-Петербурге в среду госпитализировали 93-летнего французского шансонье Шарля Азнавура. Его концерт перенесен на следующий сезон.

Артист почувствовал себя плохо на репетиции. Врачи подозревают, что у шансонье обострилась язва желудка. Но окончательный диагноз еще не поставлен.

Информагентства сообщают, что в четверг артист покинет больницу и уедет лечиться в Париж. После концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля у Азнавура было запланировано выступление 28 апреля в Кремлевском дворце в Москве. Оба концерта отменили.