В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два трамвая обстреляли в районе улиц Бухарестской и Белы Куна на юге Петербурга вечером 14 октября. Об этом сообщает Пятый телевизионный канал.
Стреляли из окна автомобиля. В результате оказались разбиты стекла городского общественного транспорта. Трамваям пришлось остановиться. Образовалась пробка в две стороны. Пока неизвестно, из какого оружия были произведены выстрелы. О жертвах и пострадавших информация не поступала.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленников разыскивают.-0-
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