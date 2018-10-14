В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два трамвая обстреляли в районе улиц Бухарестской и Белы Куна на юге Петербурга вечером 14 октября. Об этом сообщает Пятый телевизионный канал.

Стреляли из окна автомобиля. В результате оказались разбиты стекла городского общественного транспорта. Трамваям пришлось остановиться. Образовалась пробка в две стороны. Пока неизвестно, из какого оружия были произведены выстрелы. О жертвах и пострадавших информация не поступала.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленников разыскивают.-0-