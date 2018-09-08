В Санкт-Петербурге отметили 77-ю годовщину с начала блокады Ленинграда

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге в рамках Дня памяти жертв блокады прошла траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Такие же мероприятия прошли на Серафимовском, Смоленском, Большеохтинском и Богословском кладбищах, на площади Победы, у мемориала "Малая Пискаревка" в Красной Слободе. Об этом сообщает ТАСС.

В полдень на 50 городских площадках - в саду Музея Анны Ахматовой, в Фонтанном доме, Русском музее, Эрмитаже, во Дворах Капеллы, в Большой Хоральной синагоге, Доме журналиста и Музее Достоевского горожане начали зачитывать имена погибших во время блокады. В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости после полуденного выстрела из пушки прошел концерт памяти жертв блокады. В центре Санкт-Петербурга камерный оркестр "Дивертисмент" исполнил вальс Д. Шостаковича и военные песни.

Закладной камень в основание будущего Музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" установили на Смольной набережной Санкт-Петербурга. Планируется, что новый комплекс станет главным национальным институтом по изучению, документированию и презентации истории блокады и обороны Ленинграда. В его состав войдут мемориал памяти жителей блокадного Ленинграда и защитников города, научно-исследовательский центр, постоянная экспозиция и зона временных выставок, образовательный центр, театрально-концертная площадка, фондохранилище и архив.

Открытие музея планировалось на 2019 год, к 75-летию полного снятия блокады. Но как рассказал ТАСС директор петербургского Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин, срок сдачи объекта в настоящее время находится "под вопросом". Конкурс на создание архитектурной концепции для нового музея был объявлен в 2017 году, его выиграла петербургская мастерская "Студия 44".

В городе уже существует музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Он работает с 1944 года, когда была открыта первая экспозиция, посвященная защите города. В конце 1940-х экспозиция прекратила работу. Впоследствии музей был возрожден.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. 8 сентября 1941 года немецкие войска полностью отрезали город от сухопутных связей с остальной территорией СССР. 18 января 1943 года блокада была прорвана, но полностью снять осаду удалось только 27 января 1944 года. За время блокады погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек.-0-