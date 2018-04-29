В Санкт-Петербурге после ДТП госпитализирован известный режиссер Эрнест Ясан

В городе над Невой в ДТП пострадал 82-летний режиссер Эрнест Ясан. ДТП произошло 27 апреля на углу улиц Байконурской и Паращютной. В результате столкновения Audi и Mazda пострадали пассажиры обоих автомобилей. Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли Ясана из разбитого автомобиля и отправили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у него множественные переломы и сотрясение мозга. Медики прооперировали режиссера. Сейчас он находится в больнице.
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