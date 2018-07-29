В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад

29 июля, Санкт-Петербург /БЕЛТА – ТАСС/. Празднование Дня ВМФ в Петербурге началось с Главного военно-морского парада, который принимает Верховный главнокомандующий - президент России Владимир Путин. Торжественный смотр стартовал в акватории Невы.

Для прохода кораблей разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Экипажи пяти кораблей статического показа в центре Невы выстроены на палубах в парадном обмундировании, корабли украшены флагами расцвечивания в честь праздника. Также военные моряки стоят в строю на Английской набережной у причала "Сенатская пристань". Там же, перед Медным всадником, установлены трибуны для ветеранов и почетных гостей парада. Все набережные города украшены государственными и андреевскими флагами.

Перед началом парада главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев по видео-конференц-связи принял доклады командующих всех флотов, Каспийской флотилии и базы ВМФ РФ в Тартусе о готовности к параду.

Глава государства прошел на президентский катер в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главкома ВМФ РФ адмирала Владимира Королева. Они проследуют по акватории Невы от Петропавловской крепости, где Путин поприветствует экипажи большого десантного корабля "Минск", малого противолодочного корабля "Казанец", фрегата "Адмирал Макаров", корвета "Сообразительный" и дизель-электрической подлодки "Дмитров". Моряки ответят Верховному главнокомандующему троекратным "ура", после этого катер пришвартуется у Английской набережной.-0-