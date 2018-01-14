В Санкт-Петербурге женщина и ребенок выпрыгнули из окна восьмого этажа из-за пожара и остались живы

14 января, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Трехкомнатная квартира загорелась в девятиэтажном доме на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Из-за возгорания женщина с малолетним ребенком выпрыгнула из окна квартиры на восьмом этаже, и оба остались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Заявка о пожаре в трехкомнатной квартире на Софийской, 34 поступила в 15:27 мск. Спасатели были на месте в 15:35, горели 10 кв.м. До прибытия первых подразделений женщина вместе с малолетним ребенком выпрыгнула из окна квартиры, и оба остались живы", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На данный момент пострадавших осматривают медики скорой помощи, также прибывшие на место происшествия.-0-