В Саратове обрушилась стена многоэтажки

В Саратове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома, в котором размещается общежитие. Как сообщают информагентства, обрушение произошло по всей высоте здания – с первого по пятый этажи. За этой стеной в здании находились душевые комнаты и туалеты.
Из здания эвакуировали около 150 человек. Пострадавших нет.
Причины инцидента пока выясняются. Спасательная спецтехника начала разбирать завалы.
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