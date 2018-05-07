В Саратове обрушилась стена многоэтажки

В Саратове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома, в котором размещается общежитие. Как сообщают информагентства, обрушение произошло по всей высоте здания – с первого по пятый этажи. За этой стеной в здании находились душевые комнаты и туалеты.

Из здания эвакуировали около 150 человек. Пострадавших нет.

Причины инцидента пока выясняются. Спасательная спецтехника начала разбирать завалы.