В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки на религиозные темы

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шутки на религиозную тему в Саудовской Аравии могут обойтись в пять лет тюремного заключения. Об этом сообщает прокуратора королевства на своей странице в Twitter.
"Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет рассматриваться как киберпреступление", - говорится в сообщении.
Признанным виновными будет грозить до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере трех миллионов саудовских риалов.-0-
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