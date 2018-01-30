В Саудовской Аравии освободили из отеля Ritz Carlton задержанных принцев

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовские принцы и предприниматели, которые были задержаны в ходе кампании по борьбе с коррупцией, покинули отель Ritz Carlton. Об этом сообщает Reuters.

Подозреваемых держали под арестом в отеле класса "люкс" Ritz-Carlton в Эр-Рияде. С начала ноября отель был закрыт для постояльцев, планируется, что он возобновит работу в обычном режиме с середины февраля.

Ранее, 24 января, Эр-Рияд заявил о завершении антикоррупционной кампании. Разбирательства коснулись десятков высокопоставленных подданных королевства. Отмечалось, что на досудебное урегулирование согласилось большинство задержанных.

4 ноября 2017 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд своим указом создал комитет, наделенный широкими полномочиями. Новой структуре, которую возглавил наследный принц Мухаммад ибн Салман, было поручено проводить собственные расследования, аресты, вводить запрет на поездки, замораживать банковские активы и осуществлять другие действия в рамках антикоррупционной кампании. Антикоррупционная кампания стартовала одновременно с усилиями правительства королевства справиться с замедлением роста экономики, которое началось из-за падения мировых цен на нефть.-0-