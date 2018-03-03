В Саудовской Аравии проведут первый женский марафон

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле 2018 года в Саудовской Аравии в закрытом помещении пройдет первый в истории королевства марафон для женщин, сообщает ТАСС.

Мероприятие будет проводиться в клубе "Аль-Вахда". Его президент Ахмед Тейиб рассказал, что к марафону постараются привлечь максимальное количество женщин. Он также подчеркнул ту ответственность, которая лежит на его плечах как организатора, ведь раньше подобные мероприятия еще не проводились.

К участию в марафоне допускаются девушки от 18 лет. Победительницы и призеры забега будут удостоены ценных призов. Мероприятие носит экспериментальный характер. От его успеха зависит, будут ли подобные мероприятия проводиться в дальнейшем. Первый полноценный национальный женский марафон под открытым небом запланирован на следующий год.-0-