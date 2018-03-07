В Саудовской Аравии женщинам разрешили учиться на авиадиспетчеров

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии на днях открылись первые курсы, на которых женщины смогут освоить профессию авиадиспетчера, сообщает ТАСС.

Обучение будут проводить государственная компания Saudi Air Navigation Services (SANS) и Академия гражданской авиации. Это делается в рамках осуществления масштабной программы "Видение-2030" для поддержки и расширения прав и возможностей саудовских женщин.

Уже набрана первая группа представительниц слабого пола в группу операторов воздушного движения, которая состоит из двенадцати человек. Те, кто успешно окончит данный курс, получат официальный сертификат и возможность работать в диспетчерских центрах в Эр-Рияде и Джидде.

Желающие получить профессию авиадиспетчера перед поступлением должны будут пройти серьезный отбор и соответствовать ряду обязательных критериев. Так, возраст заявительниц должен быть от 18 до 25 лет, они должны иметь диплом об окончании средней школы с высокими оценками, а также девушки должны успешно пройти все тесты.

Напомним, что недавно стало известно о проведении первого в истории страны марафона для женщин. Кроме того, за последние полгода представительницы слабого пола Саудовской Аравии получили разрешение на управление автомобилем, посещение футбольных матчей, а также они могут получать образование в ряде сфер. -0-