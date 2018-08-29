29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии женщины смогут пилотировать гражданские самолеты. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на агентство Al Arabiya.

Отмечается, что генеральное управление гражданской авиации (GACA) Саудовской Аравии выдало первые пять лицензий для женщин-пилотов, разрешив им работать командирами экипажей на самолетах авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia).

Выдача лицензий гражданкам Саудовской Аравии является частью плана действий GACA, согласно которому женщины смогут работать в авиационном секторе, что является одной из целей Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В Саудовской Аравии с 2018 года наблюдается резкое смягчение правил и норм в отношении женщин. Теперь саудиткам разрешено служить в армии, управлять грузовиками и мотоциклами, а также ходить на футбольные матчи без сопровождения мужчин. Наследный принц Мухаммед бен Сальман стремится модернизировать Саудовскую Аравию, он представил стратегию "Vision 2030" по реформированию экономики и общественной жизни страны.-0-