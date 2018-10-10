В семи странах Европы проведены обыски по делу о коррупции в бельгийском футболе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семи европейских странах проведена крупномасштабная операция в рамках расследования дела о коррупции в высшей футбольной лиге Бельгии, сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что сегодня утром проведены обыски в 57 объектах в Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии, а также на Кипре. В частности, обыски прошли в офисах десяти клубов "Лиги Жюпилер", в том числе в "Андерлехте", "Брюгге", "Локерене" и льежском "Стандарде".

Как сообщила прокуратура в Брюсселе, задержано "большое число лиц", точные цифры при этом не называются. В их числе несколько влиятельных футбольных агентов "Лиги Жюпилер", среди них самый известный Моги Байа. Задержаны также судьи и представители клубов, включая главного тренера действующего чемпиона Бельгии "Брюгге" Ивана Леко и бывшего менеджера "Андерлехта" Хермана Ван Холсбеека.

По данным СМИ, у правоохранительных органов страны имеется информация о предполагаемых правонарушениях в бельгийском футболе - коррупции, отмывании денег, организации договорных матчей и финансовых махинациях при переходе игроков в другие клубы.

"Договорные матчи подрывают неприкосновенность спорта. Правосудие принимает меры ради справедливости в спорте", - заявил министр юстиции Бельгии Коэн Генс.-0-