В Сенегале надругались над испанскими туристками

Местные власти заявили, что несколько испанских туристов подверглись сексуальному насилию и грабежу во время отдыха в южном регионе Сенегала в регионе Казаманс.

В пятницу государственные СМИ сообщили, что нападавшие изнасиловали женщин, путешествовавших в составе группы. Вооруженные люди также забрали у туристов несколько тысяч евро наличными.

Министерство иностранных дел Испании заявило, что его консульство в Дакаре находится в контакте с четырьмя пострадавшими испанками.

Казаманс когда-то был главным туристическим направлением в мирном Сенегале, но спорадические акты насилия сепаратистских повстанцев резко ухудшили его положение за последние два десятилетия.