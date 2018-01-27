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В Сенегале надругались над испанскими туристками

В мире 27.01.2018 | 00:05

Местные власти заявили, что несколько испанских туристов подверглись сексуальному насилию и грабежу во время отдыха в южном регионе Сенегала в регионе Казаманс.

В пятницу государственные СМИ сообщили, что нападавшие изнасиловали женщин, путешествовавших в составе группы. Вооруженные люди также забрали у туристов несколько тысяч евро наличными.

Министерство иностранных дел Испании заявило, что его консульство в Дакаре находится в контакте с четырьмя пострадавшими испанками.

Казаманс когда-то был главным туристическим направлением в мирном Сенегале, но спорадические акты насилия сепаратистских повстанцев резко ухудшили его положение за последние два десятилетия.

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Теги
Африка, Испания, насилие, ограбление
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