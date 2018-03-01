В Сербии объявлен наивысший уровень опасности из-за снегопада и морозов

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красный уровень опасности объявлен сегодня на всей территории Сербии из-за снегопада и морозов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр страны.

Согласно прогнозу, температура в отдельных районах может опуститься до минус 20 градусов. В городах Заечар и Болевац введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов, для уборки снега привлекаются военнослужащие. Из-за переохлаждения в Сербии скончался 75-летний мужчина.

На 2 марта в Сербии выпущено предупреждение о возможности ледяного дождя. Красный уровень опасности будет действовать до 4 марта, когда на Балканах ожидается потепление.

Между тем небывалые снегопады и гололед блокировали крупные автострады на юге Франции. Самая сложная ситуация сложилась в департаменте Эйро, в обширной зоне вокруг города Монпелье. Там с вечера 28 февраля выпало до 30-50 см снега. На главной автостраде А-9, которая ведет к испанской границе, люди вынуждены были провести ночь в машинах. Местные власти экстренно открыли 25 центров для приема людей, которых непогода застигла в дороге. Минувшей ночью в них были размещены 1,4 тыс. человек. В целом помощь была оказана 2,5 тыс.

Машины для расчистки снега не могут эффективно действовать, так как дорогу им преграждают застрявшие грузовики. Местные власти предупредили, что подадут в суд на водителей фур, которые нарушили введенный запрет на движение.

Власти департамента Эйро призвали граждан по возможности не покидать свои дома из-за сложной погодной ситуации. Метеорологи заверяют, что эти морозы во Франции - последние в сезоне. Уже 2 марта почти по всей территории страны резко потеплеет.-0-