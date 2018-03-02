В Сербии от кори умерли 6 человек, заболели свыше 2,8 тыс.

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сербии от кори умерли 6 человек, общее число заболевших с официально подтвержденным диагнозом достигло 2838 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт общественного здоровья Сербии.

Как отмечают сербские медики, корь вызывает тяжелые осложнения, зафиксировано несколько сотен воспалений легких после кори, а также одно воспаление мозга. Наибольшее число заболевших в Сербии - в возрастной группе от 5 до 30 лет. При этом 94% заразившихся не были вакцинированы, либо были частично вакцинированы.

По информации местных СМИ, из-за антипрививочной кампании, которую лоббируют несколько частных медцентров, за последние годы в Сербии зафиксированы вспышки кори, свинки, краснухи. Многие родители отказываются делать детям комплексную прививку от этих болезней, которая в Сербии носит название MMP. По данным медиков, прививка MMP сделана 81% малышей в целом по Сербии, а процент привитых в Белграде составляет всего 65%. Как отмечают врачи, для обеспечения коллективного иммунитета и предотвращения эпидемий уровень вакцинации должен составлять не менее 95%. В связи с этим правительство Сербии приняло закон "О защите населения от заразных болезней", предусматривающий крупный штраф за отказ от прививок.

С 9 октября 2017 года в Сербии действуют меры повышенного эпидемиологического надзора за ситуацией. Туристов предупреждали о необходимости делать прививки от кори при планировании поездок в Сербию и другие европейские страны, в которых наблюдаются вспышки этого заболевания. В 2017 году количество заболеваний в Европе корью увеличилось втрое. Сообщалось о многочисленных фактах заражения корью в Румынии, Италии, Украине, Германии, Франции, Бельгии и других странах.-0-