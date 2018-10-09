В Сербии в двух авариях на автотрассе погибли 7 человек, около 40 пострадали

9 октября, Ягодина /БЕЛТА - Танюг/. В Сербии на скоростной автотрассе Белград - Ниш в результате двух цепных аварий погибли семь человек, около 40 получили ранения. Об этом сообщили сотрудники полиции на месте происшествия.

Аварии произошли утром в обоих направлениях скоростной автотрассы практически одновременно. ДТП с участием 34 автомобилей мог вызвать сильный туман.

Движение на трассе в обоих направлениях заблокировано.-0-