В Сербии в двух авариях на автотрассе погибли 7 человек, около 40 пострадали

9 октября, Ягодина /БЕЛТА - Танюг/. В Сербии на скоростной автотрассе Белград - Ниш в результате двух цепных аварий погибли семь человек, около 40 получили ранения. Об этом сообщили сотрудники полиции на месте происшествия.
Аварии произошли утром в обоих направлениях скоростной автотрассы практически одновременно. ДТП с участием 34 автомобилей мог вызвать сильный туман.
Движение на трассе в обоих направлениях заблокировано.-0-
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