В Сербии взорвали автомобиль телеведущей Марияны Мичич

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сербии Белграде в районе Вождовац взорвали автомобиль Volkswagen Golf 4 актрисы и телеведущей Марияны Мичич. Об этом сообщает сербская газета «Вечерние новости». В результате взрыва погиб один человек.

Подозревают, что под автомобилем было установлено взрывное устройство, которое, скорее всего, было активировано пультом дистанционного управления.

Автомобилем пользовался отец телеведущей.

Его госпитализировали с раной руки и повреждением барабанных перепонок.-0-