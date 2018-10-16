В Сербии взорвали автомобиль телеведущей Марияны Мичич

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сербии Белграде в районе Вождовац взорвали автомобиль Volkswagen Golf 4 актрисы и телеведущей Марияны Мичич. Об этом сообщает сербская газета «Вечерние новости». В результате взрыва погиб один человек.
Подозревают, что под автомобилем было установлено взрывное устройство, которое, скорее всего, было активировано пультом дистанционного управления.
Автомобилем пользовался отец телеведущей.
Его госпитализировали с раной руки и повреждением барабанных перепонок.-0-
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