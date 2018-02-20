В Сербии задержали иностранцев за съемку военных объектов

По меньшей мере восьмерых иностранцев задержала полиция Сербии за съемку военного объекта. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Александр Вулин, министр обороны Сербии, заявил, что речь, видимо, не идет о случайности. Такой попытки вторжения не фиксировали в течение длительного времени.

Предположительно группа иностранцев, включая двух граждан США и двух гражданок Украины, вела с дрона видеосъемку Военно-разведывательного агентства и Агентства военной безопасности.