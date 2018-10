В сети Walmart можно будет оплатить товары прямо у стеллажей в торговом зале

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart вводит новую услугу под названием Check out with Me, которая позволит покупателям избежать очередей у касс в сезон праздников и оплачивать товары прямо у стеллажей в торговом зале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей Walmart на сегодняшней пресс-конференции.

Также ретейлер Walmart ускорит оформление заказов и облегчит покупателям поиск товаров с помощью цифровых карт, показывающих точное местоположение товаров, рассчитывая привлечь клиентов и увеличить продажи в сезон праздников.

Кроме того, Walmart введет бесплатную доставку заказов за два дня, если стоимость покупки превышает $35.

Последние два месяца года имеют важное значение для ретейлеров, поскольку на этот сезон приходится значительная часть годовых продаж и прибыли.-0-