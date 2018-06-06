В Сеуле арестован французский "Человек-паук"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский скалолаз Ален Робер, которого называют "Человек-паук" за экстремальные подъемы без снаряжения и страховки, задержан сегодня во время нелегального "восхождения" на 125-этажный небоскреб Lotte World Tower в Сеуле. Об этом сообщает ТАСС.
Ален Робер начал подъем 8.00 и за два часа успел подняться на высоту 75-го этажа. На этом этаже скалолаза перехватила полиция. Ему предъявили обвинения в создании препятствий нормальному ведению бизнеса, так как Робер не получил разрешения на покорение самого высокого здания в Сеуле у его оператора - компании "Лотте проперти энд девелопмент".
Сам француз так прокомментировал решение подняться на здание Lotte World Tower: "Я решил покорить башню, чтобы отметить быстро улучшающиеся связи между Республикой Корея и КНДР".
Правоохранители изучат мотивы скалолаза и после этого примут решение о том, какое его ждет наказание. Возможно, Алену Роберу нужно будет заплатить штраф, а затем его депортируют из Республики Корея.
Ранее Ален Робер за свои высотные подвиги попал в Книгу рекордов Гиннесса. В частности, он покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре (88 этажей и высота 451,9 м) и самое высокое здание в мире - небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае (163 этажа и высота 828 м).-0-
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