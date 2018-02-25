В Северной Осетии появилась река цвета оранж - видео

Река Ардон, протекающая в Северной Осетии, окрасилась в ярко-оранжевый цвет. Аномалию заметили местные жители и сообщили о ней в Минприроды.
В учреждении отметили, что превращению реки в оранжевый поток послужили глина и ржавчина из местной заброшенной шахты, расположенной у поселка Мизур. Опасности для людей, по мнению специалистов, изменение цвета не представляет.
Тем не менее, специалисты взяли пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон для дальнейшего использования в надзорной деятельности.
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