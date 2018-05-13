В шахте на Кузбассе произошло задымление

Задымление произошло в демонтажной камере на шахте "Грамотеинская" в городе Белове Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС.

В шахте на тот момент находилось 59 горняков. 54 человека самостоятельно покинули шахту. Пятеро горноспасателей, обеспечивающих водоотведение, остались под землей. На шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда, бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.

Пострадавших нет.