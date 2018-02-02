В Шанхае минивэн врезался в толпу пешеходов, пострадали 18 человек

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шанхае минивэн выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов, пострадали 18 человек, сообщают информагентства.

По данным полиции, в минивэне находились баллоны с газом. Из-за того, что водитель закурил, в салоне произошло возгорание. В результате водитель потерял управление и вылетел с дороги на тротуар.

В полиции считают, что инцидент не являлся преднамеренной атакой. Тем не менее, водителя минивэна подозревают в незаконной транспортировке легковоспламеняющихся веществ.-0-