В Шанхае открылась международная ярмарка импортных и экспортных товаров

1 марта, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров - крупнейшая региональная торговая ярмарка в Китае - открылась сегодня в Шанхае.

В четырехдневном мероприятии принимают участие около 4 тыс. китайских и свыше 460 зарубежных предприятий. Выставочная зона площадью более 123 кв.м разбита на пять секторов, где размещается более 5,7 тыс. стендов.

В первый день работы ярмарки был подписан меморандум об упрощении торговли и сотрудничестве между странами вдоль "Одного пояса и одного пути".

Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров проводится с 1991 года девятью провинциями и городами восточной части Китая. Она считается важным барометром внешней торговли страны.-0-