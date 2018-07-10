В Шанхае появится завод электромобилей Tesla

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla построит в Шанхае завод по производству электромобилей, который будет находиться недалеко от порта Яншань. Соответствующее соглашение было заключено сегодня между представителями компании Tesla, администрацией шанхайского района Линьган и корпорацией "Линьган". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Ди и цайцзин жибао".

Согласно документу, Tesla обязуется инвестировать полную сумму в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей. Предполагается, что американская компания вложит средства в производство, разработку и дальнейшее продвижение своей продукции на местном рынке. По информации местных СМИ, проект станет одним из крупнейших за всю историю Шанхая с точки зрения иностранных капиталовложений в производственные мощности.

Ранее глава Tesla Илон Маск сообщил, что получил разрешение китайских властей на строительство завода на территории страны. Компания подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Шанхая, которое намерено оказывать поддержку в создании производственных и исследовательских мощностей с целью развития инновационного потенциала мегаполиса.

В настоящее время Шанхай занимает первое место в Китае по использованию электромобилей. На конец 2017 года в городе было зарегистрировано 165 тыс. авто на чистых источниках энергии.-0-