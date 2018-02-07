В шести городах Литвы объявлена эпидемия гриппа

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемия гриппа объявлена в шести городах Литвы и на территории почти половины муниципалитетов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями страны.

Эпидемией охвачены Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис, Алитус и Мариямполе. В этих городах проживают более четверти из 2,8 млн населения Литвы. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Мариямполе: 262 случая на 10 тыс. жителей. Держится пока без объявления эпидемии только Вильнюс.

Как отмечает Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями, эпидемия разрастается. По состоянию на 6 февраля она была объявлена в 18 самоуправлениях из 60, а 7 февраля таких территорий стало 26.

Министерство образования и науки Литвы приняло решение о прекращении занятий в 135 общеобразовательных учебных заведениях страны, это 13% всех школ Литвы. Карантин обычно длится 5-10 дней.

Эпидемия объявляется, когда на территории административной единицы превышен порог в 100 заболевших на 10 тыс. человек. При объявлении эпидемии ограничивается проведение массовых мероприятий, не выдаются разрешения на организацию новых, могут временно закрываться детские сады и школы.-0-