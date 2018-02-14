В школе Флориды произошла стрельба, есть погибшие - СМИ

Ряд информагентств сообщает о стрельбе в одной из школ на юге штата Флорида (США). Об инциденте в средней школе сообщили очевидцы.

Кабинет шерифа сообщает о возможных жертвах инцидента в средней школе Стоунмана Дугласа. Правоохранители оцепили район происшествия и рекомендуют всем избегать его.

Сообщается, что часть учеников и учителей остаются в помещении. Они забаррикадировались и ждут помощи от полиции.

Новостные службы сообщают о как минимум 20 раненых и нескольких погибших. Преступник находится на свободе, спецназ готовится к штурму здания.