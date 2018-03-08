В школе штата Алабама случайно застрелили 17-летнюю девушку

Очередной инцидент с применением огнестрельного оружия привел к гибели девушки в городе Бирмингем, штат Алабама (США). Информагентства сообщают о смерти 17-летней ученицы.

После стрельбы в Huffman High School госпитализировали темнокожих парня и девушку. Последняя вскоре скончалась, а молодой человек выжил.

Полиция пока квалифицирует произошедшее как несчастный случай. По предварительной версии оружие в школу принес один из учеников, чтобы похвастаться. В какой-то момент произошла хаотичная стрельба, обстоятельства которой предстоит установить правоохранителям.