В школе штата Алабама случайно застрелили 17-летнюю девушку

Очередной инцидент с применением огнестрельного оружия привел к гибели девушки в городе Бирмингем, штат Алабама (США). Информагентства сообщают о смерти 17-летней ученицы.
После стрельбы в Huffman High School госпитализировали темнокожих парня и девушку. Последняя вскоре скончалась, а молодой человек выжил.
Полиция пока квалифицирует произошедшее как несчастный случай. По предварительной версии оружие в школу принес один из учеников, чтобы похвастаться. В какой-то момент произошла хаотичная стрельба, обстоятельства которой предстоит установить правоохранителям.
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