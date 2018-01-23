В школе США произошла стрельба: один человек погиб, не менее 5 ранены

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе США произошла стрельба: один человек погиб, не менее пяти пострадали, сообщают информационные агентства.

Трагедия произошла в городе Бентон штата Кентукки. По словам губернатора штата, стрелявший задержан, работает полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как отмечают очевидцы, стрельба началась, когда дети шли на занятия. О причинах нападения не сообщается, пострадавшие доставлены в больницу.-0-