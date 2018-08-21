В штаб-квартире ООН пройдет церемония в память о Кофи Аннане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и постпред Ганы при ООН Марта Ама Акуа Побии примут участие в траурной церемонии в память о бывшем главе ООН Кофи Аннане. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС. Он отметил также, что в миссиях организации по всему миру будут открыты книги соболезнований.

"В среду утром в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония, в ходе которой генеральный секретарь Антониу Гутерриш возложит венок в память о Кофи Аннане, - сказал Дюжаррик на брифинге. - Вместе с ним в церемонии примет участие постоянный представитель Ганы при ООН. Они также оставят записи в книге соболезнований".

"Флаги ООН будут приспущены во всех миссиях ООН до среды. Книги соболезнований также будут открыты в наших представительствах по всему миру", - добавил Дюжаррик.

Он также добавил, что вопрос организации похорон Аннана еще не решен. "Этим занимается семья и представители его фонда в Женеве. Думаю, информация об этом появится позже".

Кофи Аннан, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1997-2006 годах, умер 18 августа на 81-м году жизни.