В штате Виргиния улица ушла под землю

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массивный обвал дороги произошел в США, сообщают информационные агентства.

На улице города Фэрфакса в штате Виргиния сначала образовалась небольшая яма, которая затем увеличилась на 30 м в длину и почти 8 м в ширину. Очевидцы засняли произошедшее на видео, о пострадавших не сообщается.

Дорога оцеплена, работает техника.-0-