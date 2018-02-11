В штате Виргиния улица ушла под землю

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массивный обвал дороги произошел в США, сообщают информационные агентства.
На улице города Фэрфакса в штате Виргиния сначала образовалась небольшая яма, которая затем увеличилась на 30 м в длину и почти 8 м в ширину. Очевидцы засняли произошедшее на видео, о пострадавших не сообщается.
Дорога оцеплена, работает техника.-0-
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