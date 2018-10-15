В Швейцарии автобус с подростками попал в ДТП

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии в аварию попал немецкий туристический автобус. 15 человек получили травмы, трое из них – тяжелые. Об этом сообщает Reuters.
ДТП произошло недалеко от города Лугано. Автобус направлялся в Италию, в салоне было 25 человек, в основном туристы-подростки. Автобус врезался в металлический столб на обочине.-0-
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