В Швейцарии автобус с подростками попал в ДТП

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии в аварию попал немецкий туристический автобус. 15 человек получили травмы, трое из них – тяжелые. Об этом сообщает Reuters.

ДТП произошло недалеко от города Лугано. Автобус направлялся в Италию, в салоне было 25 человек, в основном туристы-подростки. Автобус врезался в металлический столб на обочине.-0-