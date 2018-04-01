В Швейцарии несколько человек пропали после схода лавины

В субботу 31 марта в швейцарском кантоне Вале сошла снежная лавина, сообщают информагентства. Под снегом оказались несколько человек.

На место происшествия выбыла группа спасателей. По предварительным данным, под слоем снега могут находиться пять туристов-лыжников. Сход лавины произошел вблизи курорта Фишеральп. Спасатели уже приступили к поиску пропавших.

По словам местных властей, поисковая операция осложнена погодными условиями.