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В Швейцарии несколько человек пропали после схода лавины

В мире 01.04.2018 | 00:16

В субботу 31 марта в швейцарском кантоне Вале сошла снежная лавина, сообщают информагентства. Под снегом оказались несколько человек.

На место происшествия выбыла группа спасателей. По предварительным данным, под слоем снега могут находиться пять туристов-лыжников. Сход лавины произошел вблизи курорта Фишеральп. Спасатели уже приступили к поиску пропавших.

По словам местных властей, поисковая операция осложнена погодными условиями.

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Теги
горы, реагирование на ЧС, Швейцария
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