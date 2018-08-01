В Швейцарии пожарные спасают альпийских коров от жары

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии пожарные снарядили вертолеты для спасения альпийских коров, страдающих от засушливой погоды. Сильная жара, которая продолжается уже несколько недель, грозит животным в горах гибелью, сообщает Euronews.

Из-за палящего солнца альпийские пастбища почти лишились воды, которая жизненно необходима стадам коров. Чтобы обеспечить животных питьем, были созданы искусственные резервуары, которые вертолеты наполняют водой из близлежащих озер.

Три года назад в Швейцарии возникла подобная ситуация. Тогда спасение коров было поручено летчикам швейцарской армии.

Нынешнее лето стало самым засушливым в стране за последние 100 лет. За три месяца в Швейцарии выпало рекордно низкое количество осадков. Из-за аномальной жары власти запретили запуск фейерверков по случаю празднования Дня конфедерации 1 августа.-0-