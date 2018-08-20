Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 августа 2018, Пн
+21°C
Малооблачно EUR 2.3371
USD 2.048
RUB 3.0498
Главное
Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Румас
Президент
Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Политика
Румас: назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов
Политика
Розыгрыш – это не шутки! Во вторник известный юморист Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от "Евроопт"!
Общество
"Евроопт" получил статус официальной торговой сети II Европейских игр
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Швейцарии умер столетний изобретатель наручных часов
22:28 В мире
В Минской области оптимизируют четыре учреждения образования
21:08 Регионы
Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Немана" сыграют в финале Кубка Беларуси
20:36 Спорт
Александра Саснович победила на старте теннисного турнира в Нью-Хейвене
20:23 Спорт
Минздрав о вакцинации: защиту от инфекций важно сформировать с самого раннего возврата
20:15 Общество
БРСМ активизирует работу со студенческим активом
19:48 Общество
Обвиняемый в изнасиловании 17-летнего парня витебчанин приговорен к 8 годам
19:37 Происшествия
Француз, посвятивший велопробег юбилею авиаполка "Нормандия-Неман", впечатлен Брестской крепостью
19:35 Регионы
Гости из Нидерландов стали 50-тысячными безвизовыми туристами в Гродненском регионе
19:16 Регионы
Три бронзы завоевали белорусские борцы на турнире серии Гран-при в Германии
19:06 Спорт
В суде по делу Коржича зачитали показания его отца
18:52 Происшествия
Южнокорейский производитель вакцин будет участвовать в расследовании гибели ребенка в Ганцевичском районе
18:22 Общество
"Белавиа" проводит акцию для трансферных пассажиров
18:22 Общество
Первый этап акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018" прошел в Могилеве
18:11 Регионы
Беларусь активно сотрудничает с Польшей на уровне межрегиональной статистики
18:10 Общество
Беларуси нужен мощный интеллектуальный штаб по развитию цифровой экономики - Турчин
17:56 Экономика
В мире вырос спрос на кнопочные телефоны
17:55 Технологии
ОДКБ введет статусы партнеров и наблюдателей при организации
17:51 Общество
Приянка Чопра и Ник Джонас официально объявили о помолвке
17:40 Калейдоскоп
Марина Арзамасова родила вторую дочку
17:36 Спорт
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Швейцарии умер столетний изобретатель наручных часов

В мире 20.08.2018 | 22:28

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии на 101-м году жизни умер инженер Рене Ле Культр, изобретатель первых в мире наручных кварцевых часов. Об этом сообщила швейцарская газета "Кот". Ле Культр - внук часовщика Жак-Давида Ле Культра, одного из основателей известной компании Jaeger-Le Coultre.

В 1957 году Рене Ле Культр занялся созданием наручных кварцевых часов. Первый экземпляр в 1967 году под названием Beta 1 выпустило швейцарское объединение "Электронный часовой центр", в котором работал часовщик.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Швейцария
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3371 BYN 2.332 BYN 2.339 BYN
USD
2.048 BYN 2.044 BYN 2.049 BYN
RUB
3.0498 BYN 3.035 BYN 3.05 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МЧС провело учения в "Президент-Отеле"
Все видео

Фотоновости

Игорь Ляшенко представил работникам ведомства председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко
Все фото

Инфографика

Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-июле Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-июле 2018 года (к январю-июлю 2017-го): ВВП - 104,4%, выпуск продукции промышленности - 107,5%, выпуск продукции сельского хозяйства - 106,1%, инвестиции в основной капитал - 111,3%, ввод в эксплуатацию жилых домов - 87,7%, розничный товарооборот - 109,6%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете
Лукашенко одобрил проект соглашения о реадмиссии с Украиной
Лукашенко рассчитывает на развитие конструктивного взаимодействия с Венгрией в различных отраслях
Политика
Наталья Кочанова Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космосе
Посольство Беларуси организует в Сирии концерты и кинопоказы в честь 25-летия дипотношений
Экономика
Дмитрий Крутой Дмитрий Крутой: надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам
Беларуси нужен мощный интеллектуальный штаб по развитию цифровой экономики - Турчин
Выявленные на заводе в Барани недостатки будут устранены к октябрю - Головченко
Происшествия
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома В Дзержинском районе при ДТП пострадали две женщины и 11-летняя девочка
Обвиняемый в изнасиловании 17-летнего парня витебчанин приговорен к 8 годам
В суде по делу Коржича зачитали показания его отца
Общество
Роман Головченко Госкомвоенпрому предстоит перейти на новый этап развития оборонной отрасли - Головченко
Минздрав о вакцинации: защиту от инфекций важно сформировать с самого раннего возврата
БРСМ активизирует работу со студенческим активом
Регионы
Джошуа, Мириам Шарон и Джерри Бергхманс Гости из Нидерландов стали 50-тысячными безвизовыми туристами в Гродненском регионе
В Минской области оптимизируют четыре учреждения образования
Француз, посвятивший велопробег юбилею авиаполка "Нормандия-Неман", впечатлен Брестской крепостью
Спорт
Игорь Криушенко. Фото АБФФ Игорь Криушенко назвал состав на первые матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА
Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Немана" сыграют в финале Кубка Беларуси
Александра Саснович победила на старте теннисного турнира в Нью-Хейвене
Технологии
Фото Pixabay В мире вырос спрос на кнопочные телефоны
В Амстердаме в магазине Apple взорвался iPad
Светопрозрачные конструкции и фасады будущего: литовские архитекторы расскажут в Минске об инновациях
Культура
Скриншот из видео Белорусская премьера фильма "Хрусталь" состоится 29 августа
Образы полешуков представит фотовыставка в Гомеле
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры в Минске
Калейдоскоп
Эмилия Кларк. Фото showdream.org Эмилия Кларк запела в новой рекламе Dolce & Gabbana
Приянка Чопра и Ник Джонас официально объявили о помолвке
Создателя "Симпсонов" напугал реальный Гомер Симпсон
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Справа талентаў не баіцца или Как корреспондент «7 дней» в Стражевичах мед доставала
ГБО и ГБА: неизвестное в известном
Калимэра, Афины! Калимэра, Греция!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия