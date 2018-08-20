В Швейцарии умер столетний изобретатель наручных часов

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии на 101-м году жизни умер инженер Рене Ле Культр, изобретатель первых в мире наручных кварцевых часов. Об этом сообщила швейцарская газета "Кот". Ле Культр - внук часовщика Жак-Давида Ле Культра, одного из основателей известной компании Jaeger-Le Coultre.

В 1957 году Рене Ле Культр занялся созданием наручных кварцевых часов. Первый экземпляр в 1967 году под названием Beta 1 выпустило швейцарское объединение "Электронный часовой центр", в котором работал часовщик.-0-