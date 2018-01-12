В Швейцарии запретили варить живых омаров

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток во время их приготовления. Об этом сообщает французская информационная радиостанция Franceinfo.

Отмечается, что Швейцарский федеральный совет принял ряд постановлений в ходе пересмотра законов о защите животных. Новшества вступят в силу 1 марта 2018 года.

В одном из документов указывается: "Погружение живых омаров в кипящую воду, которая распространена в ресторанах, больше не будет разрешено". Также запрещено будет хранить живых омаров в холодильниках или в ледяной воде.

Теперь поварам нужно будет оглушать омаров перед приготовлением с помощью электрического или механического воздействия.

Авторы данного запрета аргументируют нововведение тем, что результаты специальных исследований доказывают - омары имеют сложную нервную систему и чувствительны к боли.

Запрет станет компромиссом между любителями омаров и защитниками животных, которые хотели полностью остановить импорт этих ракообразных.-0-