В Швейцарии запретили варить живых омаров

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток во время их приготовления. Об этом сообщает французская информационная радиостанция Franceinfo.
Отмечается, что Швейцарский федеральный совет принял ряд постановлений в ходе пересмотра законов о защите животных. Новшества вступят в силу 1 марта 2018 года.
В одном из документов указывается: "Погружение живых омаров в кипящую воду, которая распространена в ресторанах, больше не будет разрешено". Также запрещено будет хранить живых омаров в холодильниках или в ледяной воде.
Теперь поварам нужно будет оглушать омаров перед приготовлением с помощью электрического или механического воздействия.
Авторы данного запрета аргументируют нововведение тем, что результаты специальных исследований доказывают - омары имеют сложную нервную систему и чувствительны к боли.
Запрет станет компромиссом между любителями омаров и защитниками животных, которые хотели полностью остановить импорт этих ракообразных.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4202 BYN
|2.417 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.0048 BYN
|2.002 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.5382 BYN
|3.53 BYN
|3.543 BYN