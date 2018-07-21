В Швеции будут тушить не все лесные пожары

Шведские пожарные уже несколько недель борются с лесными пожарами, возникшими из-за небывалой жары по всей стране.
Уже зафиксировано более 50 лесных пожаров, некоторые из них слишком крупные, пожарные не могут с ними справиться.
В сложных пожарах пожарные пытаются не допустить распространения пламени и надеются на изменение погоды.
Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер-министр Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".
Крупнейшие пожары продолжаются в нескольких километрах к северу от Стокгольма, в центральной Швеции - там эвакуировали несколько деревень.
Спасательные службы используют пожарные самолеты из Италии и Франции, норвежские вертолеты.
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