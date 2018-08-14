В Швеции неизвестные подожгли около 100 автомобилей

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции в ночь на 14 августа неизвестные подожгли около 100 автомобилей, сообщает шведский телеканал SVT.
В настоящее время поступила информация о поджогах в Люсекиле, Алафорсе, Фалькенберге, Тролльхеттане и Гетеборге. Данных о пострадавших нет.
По словам представителя полиции Уллы Брем, случаи поджогов автомобилей были и ранее, однако впервые подожжено такое большое количество машин за сравнительно короткий период времени.
Некоторые очевидцы сообщили, что рядом с местами поджогов находились группы молодых людей с закрытыми лицами.
В полиции считают, что одновременные поджоги в нескольких городах Швеции свидетельствуют, что это могла быть акция, скоординированная в социальных сетях.-0-
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