В Швеции создадут уникальный инвестиционный фонд виски

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспеченные граждане Швеции смогут инвестировать свои деньги в редкие и ценные сорта виски, передает ТАСС.

"Фонд односолодового виски" (The Single Malt Fund) основал шведский предприниматель Кристиан Свантессон. Он отмечает, что данная организация станет первым в мире регулируемым инвестиционным фондом виски. Его деятельность будет контролировать Шведский финансовый надзорный орган.

Согласно документам, предприятие будет ликвидировано через шесть лет. По предварительным подсчетам, ежегодная прибыль вступивших в него инвесторов составит около 10%.

Ранее сообщалось о создании в Гонконге частного инвестиционного фонда виски The Platinum Whisky Investment Fund. Он занимается покупкой и реализацией по более высокой стоимости редкого солодового виски многолетней выдержки. Для этих целей гонгонгскому предприятию удалось привлечь около $10 млн.-0-