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В Швеции злоумышленники из собора украли королевские регалии

В мире 01.08.2018 | 00:33

В Швеции неизвестные украли из собора в Стренгнессе королевские регалии XVII века, сообщает Expressen.

По информации издания, злоумышленников было двое. Они украли корону и державу короля Карла IX и венец его жены Кристины, погрузили похищенное на лодку и на ней скрылись. Сейчас полиция ищет преступников, в том числе с вертолета. "Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества", — заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.

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Теги
кража, Швеция
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