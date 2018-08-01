В Швеции злоумышленники из собора украли королевские регалии

В Швеции неизвестные украли из собора в Стренгнессе королевские регалии XVII века, сообщает Expressen.

По информации издания, злоумышленников было двое. Они украли корону и державу короля Карла IX и венец его жены Кристины, погрузили похищенное на лодку и на ней скрылись. Сейчас полиция ищет преступников, в том числе с вертолета. "Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества", — заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.